Sanità: Giornata mondiale della prematurità, il Gemelli a Roma si colora di viola

- Mercoledì 17 novembre il Policlinico Gemelli si illuminerà di viola, il colore che rappresenta la prematurità nel mondo, in occasione della Giornata mondiale dedicata ai bambini nati pretermine, venuti alla luce prima della 37° settimana di gestazione. "Ogni anno nel mondo nascono 15 milioni di neonati prematuri, in Italia oltre 30.000 (il 7 per cento del totale), al Gemelli nel 2020 sono nati 500 bimbi prematuri (circa il 13% del totale) – afferma Giovanni Vento, professore associato di Clinica Pediatrica all'Università Cattolica e direttore della Uoc di Neonatologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs –. Ogni neonato prematuro va seguito con estrema attenzione e dedizione, salvaguardando non solo la salute del neonato ma anche lo stato d'animo e la partecipazione dei genitori". (segue) (Com)