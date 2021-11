Sanità: Giornata mondiale della prematurità, il Gemelli a Roma si colora di viola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse sono le iniziative che operatori sanitari e associazioni di volontariato hanno organizzato presso il Gemelli. Nella mattinata di domani mercoledì 17 novembre verrà inaugurata nel reparto della Unità Operativa Complessa di Neonatologia una mostra fotografica permanente e nel pomeriggio alle ore 17:00 presso la Hall del Gemelli verrà presentato dagli autori il libro "Erba di Roma". Scritto a quattro mani da Alberto Bosis e Paolo Bisetti, è una raccolta di 16 brevi passi autobiografici. La prefazione è stata affidata ad Andrea Vitali e le illustrazioni sono state curate dall'artista comasca Patrizia Crespi. A fare da sottofondo alle letture il pianoforte del maestro Christian Leotta. A dare voce a questi racconti l'attrice e paroliera Cecilia Dazzi, Antoine Ruiz (giovane non vedente nato prematuro al Policlinico Gemelli) e lo stesso Paolo Bisetti. Le traduzioni in lingua inglese sono state curate dagli studenti del Liceo Linguistico dell'Istituto Casnati di Como. "Erba di Roma" ha ricevuto il patrocinio del Ministero per la Cultura. La prima copia del libro è stata donata a Papa Francesco. Gli Autori hanno scelto di donare i proventi della vendita del libro all'Associazione Genitin Onlus. (segue) (Com)