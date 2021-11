Sanità: Giornata mondiale della prematurità, il Gemelli a Roma si colora di viola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L' Associazione dei genitori della Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Gemelli, nata nel 2003 per volontà di alcuni genitori che hanno vissuto l'esperienza della prematurità. La mission di Genitin Onlus, come spiega la Presidente Giovanna Astorino, "è tutelare e proteggere la vita e la salute dei neonati prematuri, offrire accoglienza alle loro famiglie presso la Casa "Il Nido di Davide", promuovere la ricerca scientifica sulle tematiche relative alle cause che determinano la nascita pretermine e sulle problematiche conseguenti alla prematurità, sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere iniziative per migliorare le cure neonatali, anche attraverso l'acquisto di macchinari dedicati". Tutto ruota intorno al Progetto Neonatologia, che coinvolge tutti coloro che si prendono cura dei piccoli pazienti mettendo a disposizione le loro competenze e conoscenze per la cura e la care del neonato: neonatologi, infermieri, neuropsichiatri infantili, psicologi, chirurghi pediatri, neurochirurghi infantili, oculisti pediatri, fisioterapisti, bioeticisti, microbiologi e gli operatori sanitari delle diverse branche mediche oltre che i genitori stessi. (Com)