Lazio: Bankitalia, migliora fatturato imprese ma deboli investimenti in industria e servizi

- Nel Lazio migliora il fatturato delle imprese, anche grazie all’aumento dell’export, ma nell’industria e nei servizi gli investimenti rimangono deboli. E’ quanto emerge dall’aggiornamento congiunturale del rapporto “L’economia del Lazio”, presentato oggi nella Sede di Roma della Banca d’Italia. Nel dettaglio, la percentuale di imprese con fatturato in aumento ha superato quella delle imprese con fatturato in calo. Per circa un’impresa su tre il livello di fatturato del 2021 rimane inferiore a quello del 2019. Le previsioni per i prossimi sei mesi sono di un ulteriore aumento. (segue) (Rer)