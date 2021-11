Lazio: Bankitalia, settore costruzioni in crescita, aumento compravendite immobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio è positivo il quadro nel settore delle costruzioni, trainato dagli incentivi e dall’andamento favorevole del mercato immobiliare. E’ quanto emerge dall’aggiornamento congiunturale del rapporto “L’economia del Lazio”, presentato oggi nella Sede di Roma della Banca d’Italia. Secondo il Sondaggio della Banca d’Italia sulle costruzioni, le imprese hanno registrato un significativo aumento della produzione nel 2021 (meno accentuato in quelle che operano in prevalenze nelle opere pubbliche). Nella provincia di Roma le ore lavorate registrate dalle Casse edili sono aumentate del 43 per cento nel primo semestre del 2021 (8 punti in più rispetto al 2019). Nel mercato immobiliare sono cresciute le compravendite di abitazioni (52,5 per cento) e i prezzi (2 per cento). Mentre le quotazioni degli immobili non residenziali sono ulteriormente diminuite. (Rer)