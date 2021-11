Cuba: mobilitazioni dell'opposizione estese fino al 27 novembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno accusato il governo cubano di avere messo in atto una serie di dure pene detentive, arresti sporadici e tattiche intimidatorie nel tentativo di mettere a tacere la voce del popolo cubano che chiede a gran voce il cambiamento. “Con le sue azioni, il regime cubano non ha rispettato i diritti civili e politici enumerati nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nei trattati internazionali sui diritti umani ratificati da Cuba, compreso il diritto di riunione e associazione pacifica”, ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, “non smetteranno di sostenere sostenere la lotta dei cubani per le libertà fondamentali e una società democratica e prospera”. (segue) (Mec)