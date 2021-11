Tlc: Ericsson ConsumerLab, i pionieri del 5G hanno il doppio delle probabilità di aumentare i ricavi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pionieri del 5G – operatori mobili all'avanguardia che attualmente guidano la domanda globale di 5G per i consumatori - hanno tre volte più probabilità di fidelizzare i clienti e quasi il doppio delle probabilità di aumentare il ricavo medio per utente (Arpu) e i ricavi dai servizi mobili rispetto agli altri operatori che inseguono. Questi sono alcuni dei risultati del nuovo studio “5G Pacesetters” dell’Ericsson ConsumerLab (Nasdaq: Eric). E' quanto emerge da un rapporto, prima analisi del settore a combinare i dati sulla soddisfazione dei consumatori con quelli di mercato, valutando il livello di maturità 5G e le strategie di vendita di 73 operatori in 22 mercati a livello globale, tra cui l’Italia, sulla base di 105 parametri. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, il rapporto identifica quattro stadi di maturità 5G: 5G Explorers - quelli all'inizio del loro viaggio 5G; 5G Potentials - operatori con consumatori soddisfatti grazie a reti 4G più performanti ma che non hanno investito molto nell'evoluzione della rete e delle offerte 5G; 5G Aspirationals - operatori percepiti come nuovi competitor, che puntano forte sul 5G mentre sono impegnati a migliorare la soddisfazione dei consumatori; 5G Pacesetters – i più avanzati nel dettare il ritmo dell’offerta delle migliori coperture, prestazioni e innovazioni 5G, ma hanno ancora margini di miglioramento. (segue) (Com)