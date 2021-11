Tlc: Ericsson ConsumerLab, i pionieri del 5G hanno il doppio delle probabilità di aumentare i ricavi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 5G Pacesetters o pionieri del 5G - uno su cinque degli operatori studiati sono ampiamente percepiti dai consumatori come leader di mercato all'interno del segmento 5G per i consumatori, ma non sono necessariamente gli incumbent o i leader per quanto riguarda la quota di mercato nazionale. Si caratterizzano per avere il miglior Net Promoter Score (Nps) nei loro mercati, e per il fatto di guidare l'innovazione offrendo già una media di tre servizi 5G per i consumatori, come il cloud gaming, i video immersivi (Ar/Vr) e il Fixed Wireless Access (Fwa) su 5G.I Pacesetter 5G si trovano principalmente nel Nord-Est Asiatico e in Nord America, mentre un terzo è in Europa. Le principali evidenze dello studio sono: il 50 per cento degli operatori che rientrano nella categoria Pacesetter 5G ha aumentato l'Arpu dell'1 per cento o più su base annua rispetto a un quarto di tutti gli altri operatori; il 75 per cento dei Pacesetter monetizza il 5G basandosi su velocità, qualità del servizio, convergenza fisso-mobile (Fmc) o contenuti offerti in bundle; gli operatori Pacesetter hanno una copertura media della popolazione tramite rete 5G del 75 per cento, velocità di download di 270 Mbps e una disponibilità media del 5G del 14 per cento o superiore; in media, il 70 per cento degli abbonati a un operatore Pacesetter li considera leader di mercato 5G; quasi il 50 per cento degli operatori Pacesetter ha già lanciato servizi Fwa su 5G; i Pacesetter sono i più proattivi nell'implementazione delle capacità di edge computing (Mec) 5G Standalone e multi-access. (segue) (Com)