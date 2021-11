Tlc: Ericsson ConsumerLab, i pionieri del 5G hanno il doppio delle probabilità di aumentare i ricavi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base delle intuizioni strategiche dei leader di mercato, lo studio suggerisce diversi percorsi che gli operatori possono intraprendere per emergere come pionieri del 5G o per migliorare la loro posizione: Lavorare a un'ampia copertura e comunicare i risultati raggiunti; Migliorare il marketing del 5G per guadagnare la leadership nella percezione; Estendere la copertura in ambienti indoor e migliorare la velocità; Esplorare offerte convergenti 5G; Fornire home broadband su rete 5G; Innovare i piani tariffari attraverso la vendita di un 5G di valore superiore; Offrire ai consumatori nuovi servizi ed esperienze immersive; Stringere partnership e dare vita a ecosistemi. Erik Ekudden, Cto di Ericsson, commenta: "Un impegno costante verso la leadership tecnologica e la qualità della rete è la chiave per sbloccare la crescita dei ricavi degli operatori, migliorando il core business di tipo consumer e, allo stesso tempo, esplorando nuove opportunità. Non sorprende che i Pacesetters 5G cerchino nuovi modi di sfidare le convenzioni del settore per rendere la connettività 5G più rilevante per le persone, il business e la società." Jasmeet Singh Sethi, Head of ConsumerLab, Ericsson Research, afferma: "I servizi 5G rivolti ai consumatori possono sbloccare fino a 3,7 trilioni di dollari di ricavi per gli operatori entro il 2030. Questo rapporto sottolinea come i pionieri del 5G, che possono dimostrare di adottare nuove tecnologie e influenzare la percezione dei consumatori e che sono pronti a investire e concentrarsi sull'innovazione dei servizi 5G, stanno già facendo un passo avanti rispetto ai concorrenti nella corsa alle nuove opportunità di guadagno. Esplorando le nuove opportunità offerte dal 5G, sempre più operatori possono diventare pionieri del 5G e di conseguenza far crescere i loro ricavi". (Com)