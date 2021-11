Campidoglio: ok alla composizione delle 12 commissioni permanenti, domani le presidenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'unanimità, con 46 voti favorevoli, l'Assemblea capitolina stamattina ha dato il via libera alla composizione delle 12 commissioni consiliari permanenti e di quella Pari opportunità. Nella seduta odierna verrà validata anche la commissione Roma Capitale mentre quella Trasparenza, in capo alle opposizioni e la cui presidenza dovrebbe andare a Fratelli d'Italia, sarà deliberata in una seduta successiva entro i 45 giorni. Tutte le commissioni sono convocate per domani a partire dalle ore 11 quando "per la prima seduta si terrà l'elezione dei presidenti e vicepresidenti", ha spiegato la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. Per la commissione Bilancio ci sono: per la maggioranza di centrosinistra, Andrea Alemanni, Mariano Angelucci, Valeria Baglio, Antonio Stampete, Giulia Tempesta del Pd; Giovanni Caudo di Rf e Carmine Barbati della Civica Gualtieri; per il centrodestra Giovanni Quarzo di Fd'I e Fabrizio Santori della Lega; per la Civica Calenda Francesca Leoncini; per il M5s Paolo Ferrara. Per la commissione Lavori pubblici i componenti sono: per la maggioranza di centrosinistra, Svetlana Celli, Nella Converti, Carla Fermariello, Daniele Parrucci, Antonio Stampete del Pd; Elisabetta Lancellotti della Civica Gualtieri e Fernando Bonessio di Europa verde; per il centrodestra Francesca Barbato e Federico Rocca di Fd'I e Fabrizio Santori della Lega; per il M5s Linda Meleo; per la Civica Calenda Dario Nanni. Per la commissione Mobilità ci sono: per la maggioranza di centrosinistra, Mariano Angelucci, Svetlana Celli, Lorenzo Marinone, Daniele Parrucci e Giovanni Zannola del Pd, Elisabetta Lancellotti e Tommaso Amodeo della Civica Gualtieri; per la Civica Calenda, Carlo Calenda; per il centrodestra Marco Di Stefano di Udc, Lavinia Mennuni di Fd'I, Simonetta Matone della Lega; per il M5s Linda Meleo. (segue) (Rer)