Campidoglio: ok alla composizione delle 12 commissioni permanenti, domani le presidenze (2)

- La commissione Ambiente è così composta: per la maggioranza di centrosinistra, Fernando Bonessio di Europa verde, Giovanni Caudo di Roma futura, Rocco Ferraro della Civica Gualtieri, Alessandro Luparelli di Sinistra civica ecologista, Cristina Michetelli, Giammarco Palmieri e Giovanni Zannola del Pd; per la Civica Calenda, Carlo Calenda; per il centrodestra Andrea De Priamo e Lavinia Mennuni di Fd'I, Fabrizio Santori della Lega; per il M5s, Daniele Diaco. Per la commissione Politiche sociali i componenti sono: per la maggioranza di centrosinistra Carmine Barbati della Civica Gualtieri, Erica Battaglia, Nella Converti, Carla Fermariello, Giovanni Zannola del Pd, Tiziana Biolghini di Roma futura, Paolo Ciani di Demos, Michela Cicculli di Sinistra civica ecologista; per il centrodestra Francesca Barbato di Fd'I e Simonetta Matone della Lega; per la Civica Calenda, Flavia De Gregorio; per il M5s Virginia Raggi. Per la commissione Cultura, politiche giovanili e lavoro ci sono: per la maggioranza di centrosinistra, Erica Battaglia, Lorenzo Marinone, Antonella Melito, Cristina Michetelli, Claudia Pappatà del Pd, Rocco Ferraro della Civica Gualtieri; per la Civica Calenda, Valerio Casini e Dario Nanni; per il centrodestra Francesca Barbato e Andrea De Priamo di Fd'I; per il M5s Virginia Raggi. (segue) (Rer)