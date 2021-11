Campidoglio: ok alla composizione delle 12 commissioni permanenti, domani le presidenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la commissione Patrimonio e politiche abitative i componenti sono: per la maggioranza di centrosinistra, Erica Battaglia, Yuri Trombetti, Nella Converti, Claudia Pappatà del Pd, Paolo Ciani di Demos, Alessandro Luparelli di Sce, Giorgio Trabucco della Civica Gualtieri, Tiziana Biolghini di Roma futura; per la Civica Calenda Valerio Casini; per il centrodestra Giovanni Quarzo di Fd'I; per il M5s Daniele Diaco e Antonio De Santis della Civica Raggi. Per la commissione Urbanistica: per la maggioranza di centrosinistra, Riccardo Corbucci, Antonella Melito, Giammarco Palmieri, Antonio Stampete, Yuri Trombetti del Pd, Tommaso Amodeo della Civica Gualtieri, Giovanni Caudo di Roma futura; per il centrodestra Marco Di Stefano di Udc, Simonetta Matone della Lega, Rachele Mussolini di Fd'I; per il M5s Paolo Ferrara; per la Civica Calenda, Francesca Leoncini. Per la commissione Commercio ci sono: per la maggioranza di centrosinistra, Andrea Alemanni, Valeria Baglio, Svetlana Celli, Riccardo Corbucci, Antonella Melito, Yuri Trombetti del Pd, Giorgio Trabucco della Civica Gualtieri; per il centrodestra, Andrea De Priamo e Rachele Mussolini di Fd'I; per la Civica Calenda, Carlo Calenda e Valerio Casini; per il M5s Daniele Diaco. (segue) (Rer)