Campidoglio: ok alla composizione delle 12 commissioni permanenti, domani le presidenze (4)

- La commissione Sport è così composta: per la maggioranza di centrosinistra, Andrea Alemanni, Riccardo Corbucci, Daniele Parrucci del Pd, Carmine Barbati e Giorgio Trabucco della Civica Gualtieri, Fernando Bonessio di Europa verde; per la Civica Calenda, Dario Nanni; per il centrodestra, Federico Rocca e Giovanni Quarzo di Fd'I; per il M5s Paolo Ferrara e Antonio De Santis della Civica Raggi. Per la commissione Scuola ci sono: per la maggioranza di centrosinistra, Valeria Baglio, Carla Fermariello, Claudia Pappatà e Giulia Tempesta del Pd; Tommaso Amodeo della Civica Gualtieri, Michela Cicculli di Sinistra civica ecologista, Tiziana Biolghini di Roma futura; per la Civica Calenda Francesca Leoncini e Flavia De Gregorio; per il centrodestra Rachele Mussolini di Fd'I; per il M5s Virginia Raggi e Antonio De Santis. Per la commissione Turismo ci sono: per la maggioranza di centrosinistra, Mariano Angelucci, Lorenzo Marinone, Cristina Michetelli, Giammarco Palmieri, Giulia Tempesta del Pd, Paolo Ciani di Demos, Rocco Ferraro ed Elisabetta Lancellotti della Civica Gualtieri; per la Civica Calenda, Flavia De Gregorio; per il M5s Linda Meleo; per il centrodestra Lavinia Mennuni di Fd'I. (Rer)