Covid: Rampelli, su trasporto pubblico e scuole governo in ritardo

- "Premesso che sono già prenotato per la terza dose, il governo ha assunto dopo quasi due anni dall'esplosione della pandemia provvedimenti per la sanificazione quotidiana dei mezzi pubblici che sono i luoghi dell'assembramento per eccellenza e a rischio trasmissione contagio. Per noi un mantra sul quale i governi non hanno dato risposte tempestive, contribuendo alla diffusione della pandemia". E' quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia intervenendo a Skytg 24. "Sulla sanificazione delle scuole la situazione è ancora peggiore: non è stato fatto nulla, come se ci fosse differenza tra le aule, frequentate proprio da quei bambini cui si imputa la maggiore potenzialità diffusiva, e gli autobus - aggiunge -. Per quanto riguarda invece il vaccino, suila cui somministrazione siamo assolutamente favore voli, il governo dovrebbe attivare un'imponente campagna di persuasione anche per disinnescare le perplessità generate da una gestione dell'informazione piena di contraddizioni. Basterebbe diffondere all'infinito questo semplice dato: il 90% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato e parte di questi ricoveri si trasformano in decessi. Dato che arriva dalla prima linea degli ospedali, quindi reale, e non dai social o dai convegni accademici. Basterebbe aprire tutti i tg mattina e sera per dieci giorni con questa notizia per essere convincenti". (com)