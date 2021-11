Usa: China Telecom chiede a Corte d'appello di revocare sospensione operazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China Telecom aveva replicato definendo "deludente" la decisione delle autorità Usa, e nelle settimane seguenti aveva invitato ripetutamente Washington a rivedere la propria scelta, accusando gli Stati Uniti di abusare del concetto di "sicurezza nazionale" per reprimere le aziende cinesi nel mercato statunitense. China Telecom era autorizzata ad operare in 20 Stati Usa: la notizia della revoca della licenza federale ha causato un immediato ribasso dei titoli delle aziende cinesi quotate negli Stati Uniti e a Hong Kong: l'indice Hang Seng ha perso oltre l'uno per cento, e il suo listino tecnologico ha ceduto oltre il tre per cento, trascinato dai ribassi di Tencent, Alibaba e Jd.com. (Cip)