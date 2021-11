Regno Unito: deputato conservatore blocca mozione su cambio standard valutazione deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato conservatore Christopher Chope ha fermato la mozione in parlamento che avrebbe dovuto cambiare gli standard di valutazione dei parlamentari. Come riporta l'emittente radio televisiva "Bbc", nella giornata di ieri la Camera dei Comuni avrebbe dovuto approvare la mozione ma, dopo una serie di opposizioni da parte del Partito conservatore, la mozione è stata messa ai voti senza essere prima dibattuta e non approvata. Il governo porterà nuovamente la proposta in parlamento in data odierna, previo un dibattito della durata di un'ora. (Rel)