Lavoro: Messa, convincere imprese a valorizzare competenze

- Uno dei compiti che ha il governo è convincere il mondo del lavoro, dell’impresa, del sociale a valorizzare le competenze, anche da un punto di vista economico”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, dialogando con Ferruccio de Bortoli all’apertura dello Iab Forum 2021 a Milano dedicato al tema “Back to Human”. “Nel mondo della ricerca, sebbene il bilancio non sia a favore dell’Italia - ha aggiunto il ministro - siamo riusciti, anche con le chiamate dirette, a far rientrare i ricercatori”. “Nel mondo del lavoro - ha però evidenziato Messa - perdiamo queste competenze per la scarsa valorizzazione”.(Rin)