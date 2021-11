Pnrr: Ciafani (Legambiente), non abbassare la guardia contro ecomafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non si deve assolutamente abbassare la guardia contro i ladri di futuro a maggior ragione in un momento storico in cui dovremo spendere ingenti risorse pubbliche previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)". Lo dichiara il presidente nazionale di Legambiente Stafano Ciafani nel comunicato stampa di presentazione del rapporto Ecomafia 2021 di Legambiente. “Va scongiurato in ogni modo il rischio di infiltrazioni ecomafiose nei cantieri per la realizzazione di opere ferroviarie e portuali, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di riciclo dei rifiuti, depuratori, interventi di rigenerazione urbana, infrastrutture digitali, solo per fare qualche esempio delle opere che servono alla transizione ecologica del paese”, proegue. (segue) (Com)