Brexit: Johnson, ricorso ad articolo 16 sarebbe perfettamente legittimo

- Il ricorso all'articolo 16 del Protocollo per l'Irlanda del Nord sarebbe "perfettamente legittimo" nel caso non si trovasse un accordo comune tra le parti sulla questione post-Brexit. È quanto affermato dal primo ministro britannico Boris Johnson, come riferisce il quotidiano "The Irish Times". Johnson tuttavia, ha insistito sul fatto che la risoluzione dei problemi sulla questione degli scambi commerciali tra Irlanda del Nord e Regno Unito sia "ancora possibile" ma ha anche ventilato l'idea che Londra potrebbe ricorrere all'articolo 16, che permette di rescindere unilateralmente dal contratto in casi estremi, in modo "ragionevole e appropriato". "Lasciatemi dire - date tutte le speculazioni - che preferiremmo trovare una soluzione negoziata ai problemi creati dal protocollo dell'Irlanda del Nord, e questo sembra ancora possibile" ha affermato tuttavia il premier britannico. Il vicepresidente della Commissione Europea, Maros Sefcovic ha detto lunedì che se il governo britannico sospendesse il protocollo, questo avrebbe "gravi conseguenze" per l'Irlanda del Nord e per il rapporto del Regno Unito con Bruxelles. (Rel)