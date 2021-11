Roma: presidente Municipio VII, prefetto accolga appello Anpi, stop a manifestazione fascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente e la giunta del VII Municipio si uniscono all'appello al prefetto di Roma rivolto da più parti, in primis dall'Anpi provinciale, perché sia vietata la manifestazione prevista per stasera alla Romanina dall'organizzazione Azione Frontale, che è a tutti gli effetti una ronda di ispirazione fascista, secondo quanto dichiarato dalla medesima organizzazione sui propri canali social, e che offende un territorio Medaglia d'oro per la Resistenza. È quanto si legge in una nota del presidente del Municipio VII di Roma, Francesco Laddaga. "Nel VII Municipio non ci sarà mai spazio per soggetti ed azioni che sono ad ogni evidenza contrari ai valori democratici e costituzionali", commenta Laddaga.(Com)