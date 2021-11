Cagliari: positivo al Covid il sindaco Paolo Truzzu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso dalla sua pagina social. "Quella che sembrava solo un po' di stanchezza dopo un'intensa settimana di lavoro si è invece rivelata essere il virus – ha scritto il primo cittadino cagliaritano - A parte qualche sintomo sto bene. Sono attualmente in isolamento e da casa continuerò a lavorare per la nostra città. Non abbassiamo la guardia, anche se siamo vaccinati". E' stata annullata la riunione del Consiglio comunale prevista per oggi. (Rsc)