San Siro: Sala, referendum non cambierà mie decisioni, aperto a investitori su stadio storico

- Il referendum sullo stadio di San Siro si può fare, ma non intaccherà il potere decisionale che spetta al sindaco. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala a margine della sua visita odierna alla nuova sede di Ntt Data a Milano. "Le mie decisioni le ho prese – ha sottolineato Sala -. Il tema del vecchio stadio è però molto semplice: tenere in funzione uno stadio del genere, fare una buona manutenzione, tenerlo in sicurezza è qualcosa che costa tra i 5 e i 10 milioni l'anno". Dopo di che, il sindaco ha lanciato un appello a chi si è detto interessato a investire sull'impianto storico e a "salvare lo stadio". "Tra i tanti che si fanno avanti, penso ad esempio a Moratti, se lo vogliono acquisire noi siamo felicissimi. Il problema vero è che il comune di Milano non può, per il bene dei cittadini di Milano, tenersi dei costi per degli impianti inutilizzati", ha concluso Sala. (Rem)