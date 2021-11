Lavoro: Meloni, ammortizzatori non discriminino lavoratori in base a settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ammortizzatori "non devono discriminare i lavoratori sulla base del settore in cui lavorano: il lavoro è sempre lavoro. Noi proponiamo un sistema per gli autonomi basato anche su quello che avviene per gli altri lavoratori". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, all'Assemblea 2021 di Confesercenti. "E' una follia tutta italiana che cerchiamo addetti al turismo e abbiamo poi gente che sta a casa con il Reddito di cittadinanza", ha evidenziato. (Rin)