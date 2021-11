Speciale difesa: l'Italia alla Space Tech Expo Europe di Brema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In collaborazione con l'ambasciata d’Italia a Berlino e la Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), l'Agenzia Ice ha organizzato una partecipazione collettiva italiana di 12 imprese su uno stand di 184 metri quadrati. All'interno di questo spazio, l'Agenzia Ice ha messo a disposizione delle imprese partecipanti delle postazioni attrezzate e un desk istituzionale, dove il personale dell'ente fornirà assistenza e informazioni ai visitatori, anche per facilitare l’incontro con le aziende italiane presenti alla Space Tech Expo Europe. La presenza italiana in fiera sarà oltretutto promossa in loco dall’Ufficio di Berlino dell'Agenzia Ice, attraverso mirate azioni di comunicazione, pubblicità sui canali social, distribuzione ai visitatori del catalogo fieristico realizzato ad hoc per l’evento. L’obiettivo di questa partecipazione è “supportare la crescita dell’export delle Pmi nonché promuovere le eccellenze Made in Italy attive nel settore”. (Com)