Speciale difesa: Il Nato Defense College celebra il 70mo anniversario  

- Il Nato Defense College (Ndc) celebrerà il proprio 70mo anniversario giovedì 18 e venerdì 19 novembre 2021. Questa importante ricorrenza vuole sottolineare il contributo fondamentale offerto all’Alleanza Atlantica dal Ndc nel preparare i leader di oggi ad affrontare le sfide di domani, fornendo da sette decenni una formazione militare professionale sempre pertinente ai paesi alleati e partner. Lo riferisce un comunicato stampa. Per dimostrare che, dopo 70 anni, il “Nato Defense College è più rilevante che mai”, il comandante dell’unica istituzione accademica della Nato, il generale di corpo d’armata Olivier Rittimann, farà gli onori di casa per l’evento che vedrà la distinta partecipazione e i discorsi di apertura del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e del ministro della Difesa Lorenzo Guerini. In una situazione globale in rapido mutamento e di crescente incertezza, la prima istituzione accademica dell’Alleanza intende celebrare il proprio anniversario preparandosi al futuro, tenendo conto dell’ambiente strategico e delle sue implicazioni per la formazione militare professionale (Pme). I due giorni di festeggiamenti comprenderanno anche delle tavole rotonde di livello accademico su argomenti relativi all’innovazione e alla formazione e coincideranno anche con la riunione annuale della comunità degli “Anciens” del Ndc, una solida rete di rapporti formata dagli ex frequentatori del Senior Course.La conferenza finale consisterà in un dialogo informale fra il vice segretario generale Mircea Geoana e il senior vice president di SpaceX Tim Hughes. Questa sessione si svolgerà secondo le Regole di Chatham House e non saranno permesse registrazioni. La stampa interessata può contattare il Public Affairs Office per richiedere del materiale di stampa e media. A causa delle restrizioni dovute al Covid-19, il numero di partecipanti è strettamente limitato ai soli invitati. (Com)