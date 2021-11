Speciale difesa: prossima settimana ministro israeliano Gantz a Rabat per firmare accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima settimana il ministro della Difesa dello Stato di Israele, Benny Gantz, si recherà in visita ufficiale in Marocco, dove dovrebbe firmare un memorandum d'intesa con il regno nordafricano. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. Durante la visita, Gantz incontrerà l’omologo marocchino, Abdellatif Loudiyi, e firmerà un memorandum d’intesa che delineerà la cooperazione in materia di difesa tra i due Paesi. Secondo i media israeliani, nello specifico, Gantz e Loudiyi firmeranno accordi di cooperazione per la difesa, inclusi piani per sviluppare un'industria nazionale per la produzione di droni esplosivi noti in gergo come “droni suicidi”. (Res)