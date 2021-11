Kosovo-Serbia: oggi a Bruxelles nuova tappa del dialogo mediato dall'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei temi di maggiore divergenza tra Pristina e Belgrado rimane quello dell'attuazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo. Secondo quanto affermato nei giorni scorsi da Kurti all'emittente tedesca "Deutsche Welle", l'Associazione dei comuni a maggioranza serba non potrà mai essere integrata nell'ordinamento giuridico e costituzionale del Kosovo, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale kosovara del 2015. Secondo Kurti, mentre la Corte costituzionale non ha affrontato l'accordo del 2013 per la costituzione dell'Associazione serbo-comune, "ha praticamente dato un duro colpo anche all'accordo del 2013". (segue) (Alt)