Germania-Italia: ambasciatore Varricchio inaugura padiglione italiano a Space Tech Expo Brema

- L'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha inaugurato oggi l'esposizione collettiva dell’industria aerospaziale italiana, coordinata dall'Agenzia Ice, alla fiera SpaceTech Expo di Brema. È quanto comunica l'ambasciata d'Italia in Germania. In particolare, l'ambasciatore Varricchio ha dichiarato: “L’aerospace è un settore strategico per lo sviluppo futuro e fondamentale in una prospettiva di autonomia strategica europea. Peraltro sta emergendo chiaramente da parte di Germania e Italia una volontà reciproca di sviluppare ulteriormente la cooperazione bilaterale in tale ambito”. Il diplomatico ha aggiunto che, “così come evidenziato dal ministro Colao, ci sono grandissime opportunità”, a partire dal coinvolgimento dei privati. Germania e Italia condividono “a livello politico” una visione che punta a “rendere più competitivo l’ecosistema imprenditoriale del nostro continente”. (segue) (Com)