Germania-Italia: ambasciatore Varricchio inaugura padiglione italiano a Space Tech Expo Brema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'ambasciatore Varricchio, “dobbiamo quindi lavorare insieme ai nostri amici tedeschi alla definizione di obiettivi comuni da individuare congiuntamente e valorizzare poi in formati più ampi come ad esempio la cooperazione trilaterale con un partner fondamentale come la Francia o nei contesti multilaterali come Esa e Ue, nei quali vengono prese decisioni strategiche in grado di guidare lo sviluppo del settore”. Secondo Varricchio, infine, Italia e Germania sono chiamate “nei prossimi mesi a uno sforzo a livello politico, una volta completata la formazione del nuovo esecutivo a Berlino, per rafforzare la propria relazione bilaterale trasformando quello che è già un eccellente rapporto in un vero e proprio partenariato strategico, nel quale il mondo dell’industria avanzata ed in particolare dell’aerospace sarà chiamato a svolgere un ruolo essenziale”. (Com)