Sanità: oggi incontro Regioni con capigruppo Camera e Senato su criticità Ssn

- Oggi 16 novembre una delegazione della Conferenza delle Regioni, guidata dal presidente Massimiliano Fedriga, incontrerà i capigruppo di Senato e Camera (presso la sala Capitolare del Palazzo della Minerva - Piazza della Minerva, 38) per illustrare alcune urgenti e gravi criticità rispetto al finanziamento del Servizio sanitario nazionale dell’anno in corso e alla tenuta dei bilanci regionali e per presentare alcune proposte di intervento normativo. Lo riferisce una nota della Conferenza delle Regioni. Al termine dell’incontro, alle ore 16:30, il presidente Fedriga e la delegazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome terranno una conferenza stampa. (Com)