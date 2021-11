Sanità: Speranza, servono riforme per assistenza domiciliare e case comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse sono “condizione necessaria ma non sufficiente” per migliorare il nostro sistema sanitario nazionale. “Servono anche le riforme”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo questa mattina all’evento “L’Italia e l’Europa: il futuro dei sistemi sanitari dopo la pandemia”, organizzato da Fondazione Italia in salute. Con il Pnrr, avremo “4 miliardi per l’assistenza domiciliare”, e l’obiettivo è quello di diventare il Paese capofila europeo in questo settore. Vi saranno poi investimenti sulle “case di comunità come primo luogo di presa in carico dei problemi sanitari e sociali dei cittadini", ma anche sulla “sanità digitale, sulle nuove tecnologie per i nostri presidi ospedalieri e sulla formazione”, ha dichiarato. Il ministro ha in ultimo evidenziato la necessità di superare il modello della spesa sanitaria dei “tetti chiusi”, per inaugurarne uno che “guardi più alle esigenze delle persone e alla necessità di rispondere alla sfida del diritto di tutti alla salute”. (Rin)