Migranti: ministero Difesa Polonia, irregolari lanciano granate stordenti contro nostri soldati

- I migranti al confine tra Polonia e Bielorussia lanciano in direzione degli agenti e soldati polacchi granate stordenti. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Varsavia in un messaggio su Twitter. Il dicastero ha affermato che “i migranti sono molto aggressivi” e “lanciano pietre” e non solo contro le forze polacche che sorvegliano il confine. I migranti sono infatti stati “equipaggiati dalle autorità bielorusse di granate stordenti e le hanno scagliate contro i militari e gli agenti”, ha proseguito il ministero della Difesa. (Vap)