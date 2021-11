Viabilità: Aspi, chiusure per lo svincolo di Lainate Arese e di Lainate sulla A8 Milano-Varese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi informa che, nella notte tra il 19 e il 20 di novembre, sulla A8 Milano-Varese, verranno chiusi lo svincolo di Lainate Arese, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene dal capoluogo, e quello di Lainate, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene dalla città, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza. Aspi consiglia, in alternativa, di utilizzare, nel primo caso, lo svincolo Fiera di Milano; e quello di Legnano.(Com)