Clima: Kerry, Cop26 non è stato “business as usual"

- Il vertice sul clima di Glasgow non è stato “business as usual". Lo ha detto l'inviato Usa per il clima John Kerry, intervenendo all’open summit Green&Blue. “Abbiamo Paesi, come Russia, India e Cina, che si sono uniti al tavolo dei negoziati come non avevano mai fatto prima, stanno facendo delle cose anche se non è abbastanza (…). Abbiamo creato nuove alleanze economiche, impegnato migliaia di miliardi di dollari per la transizione, ora dobbiamo mettere in pratica e abbiamo un quadro per farlo”, ha detto l’inviato Usa. “Credo che non sia stato un incontro business as usual, siamo in una posizione in cui ci stiamo muovendo, ora dobbiamo accelerare”, ha aggiunto.(Res)