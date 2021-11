Francia: governo, al momento non è prevista nessuna serrata anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia non è previsto il ritorno di una nuova serrata anti Covid. Lo ha detto il portavoce del governo francese Gabriel Attal, ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Inter". Nessuna stretta è prevista "oggi, né da vicino né da lontano", ha detto Attal, spiegando però ce l'esecutivo "non esclude niente per principio". "Siamo in stato d allerta", ha poi detto Attal, aggiungendo che la pandemia è in "leggero aumento". I ricoveri in ospedale "aumentano" e "non bisogna attendere che esplodano per preoccuparsi", ha detto il portavoce del governo. In Francia il tasso di incidenza dei contagi da coronavirus è risalito sopra la soglia dei 100 casi ogni 100 mila abitanti nella giornata di ieri, 15 novembre. Lo ha reso noto Santé Publique France. Il dato non superava il limite dei 100 casi dall'11 settembre scorso. In tutto sono 7.361 le persone ricoverate per Covid-19. Di queste, 1257 si trovano in terapia intensiva. Sul fronte della campagna vaccinale, 51.548.121 persone hanno ricevuto almeno un'iniezione (il 76,5 per cento della popolazione), e 50.462.512 persone hanno uno schema vaccinale completo (74,8 per cento della popolazione). (Frp)