Imprese: Federmotorizzazione, ripresa comparto automotive frenata da rallentamenti produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive dell'automotive, la Mobilita sostenibile e le tendenze di mercato sono state al centro di Mobilita 2021, l'evento di FedermotorizzazioneConfcommercio che quest'anno si è svolto in una location speciale: il Museo F.lli Cozzi a Legnano, dove sono esposte tutte le auto prodotte da Alfa Romeo dal 1955 al 2015. Mobilita 2021 è stato condotto e moderato dai ragazzi di Caffè Design, influencer social con il terzo podcast più ascoltato d'Italia. Il presidente di Federmotorizzazione Simonpaolo Buongiardino ha fatto il punto sul mercato."Il comparto – ha spiegato Buongiardino - bloccato dall'arrivo della pandemia, ha saputo gradualmente ripartire ed era avviato a recuperare quest'anno una parte delle pesanti perdite subite per buona parte del 2020, fino a quando il problema dell'approvvigionamento di semiconduttori ha rallentato la produzione". Tra gennaio e ottobre di quest'anno le immatricolazioni di autoveicoli in Italia sono state 1.279.208, maggiori rispetto allo scorso anno (1.131.466), ma ben lontane dal dato del 2019: 1.633.593. Il calo, nei primi 10 mesi di quest'anno, è del 22 per cento rispetto all'anno pre-pandemia. Numerosi gli spunti e gli interventi dal palco di Mobilita al Museo F.lli Cozzi: Dario Zenone, direttore vendite di Dacia Italia, ha spiegato l'impegno a immettere sul mercato un'auto elettrica ad un prezzo compatibile con le possibilità economiche degli italiani. Il professor Sergio Savaresi del dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria del Politecnico di Milano ha delineato gli orientamenti di produzione nel 2030: con lo sharing per le esigenze più frequenti di Mobilita e l'auto personale con caratteristiche "emozionali". (segue) (Com)