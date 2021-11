Imprese: Federmotorizzazione, ripresa comparto automotive frenata da rallentamenti produzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Boiani, Board manager di Adas Lab, ha spiegato l'evoluzione degli adas, gli strumenti per facilitare la sicurezza della guida e Francesco Spagnolo di 2electron ha illustrato (partendo da un video) come riavere, nella guida di una moto elettrica, le emozioni di una moto con i motori tradizionali con la creazione di rumori meccanici di scarico e anche delle vibrazioni. Pierluigi Ascani di Format research ha presentato uno studio, commissionato da Federmotorizzazione, sul settore della Mobilita nell'era post Covid tra gestione della crisi e cambiamenti strutturali del mercato: la pandemia ha riportato il comparto ai livelli del secondo dopoguerra ed ora si sta cercando di recuperare, ma la capacità di produrre reddito del cittadino medio italiano è ancora modesta. Servirà del tempo per tornare ai livelli medi pre-Covid. Mobilita 2021 è stata anche l'occasione per presentare l'accordo tra il Capac (ente formativo della Confcommercio milanese) sede di via Amoretti e il Museo F.lli Cozzi sull'ultimo progetto del corso di formazione dedicati ai giovani per la manutenzione e il restauro di auto d'epoca. Ai ragazzi verrà destinato uno spazio operativo nel Museo. Elisabetta Cozzi, nell'intervento conclusivo di Mobilita 2021, ha sottolineato questa novità. Definito da Federmotorizzazione e Confcommercio Varese l'appuntamento, a febbraio 2022, della nuova tappa del tour di incontri associativi della Federazione. Il convegno coinciderà con la nascita di Federmotorizzazione provinciale Varese. (Com)