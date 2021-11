Imprese: Ansaldo Energia pubblica il suo primo report di sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ansaldo Energia pubblica il suo primo report di sostenibilità, un documento che sancisce di fronte a tutti i suoi interlocutori l’impegno dell’azienda nei confronti dell’ambiente, delle persone e delle comunità. Stando al relativo comunicato stampa, nell’attuale fase di ripresa dell’economia post pandemia, transizione energetica e svolta green, il bilancio vuole certificare l’attenzione di Ansaldo Energia verso un business più sostenibile: la società si impegna a contribuire al raggiungimento dei diciassette obiettivi sanciti dall’agenda globale per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nel 2015. Per raggiungere questo scopo, punta da un lato alla propria sostenibilità energetica - con la realizzazione di sistemi innovativi per la generazione di energia che garantiscano un minor impatto ambientale e un’elevata flessibilità – e dall’altro alla propria sostenibilità aziendale, con un miglioramento delle modalità di gestione che permettano di perseguire una crescita sostenibile e solidale. Il report, prosegue la nota, è il primo passo di un processo di rendicontazione legato alla sostenibilità e testimonia il percorso di trasparenza e continuo miglioramento che Ansaldo Energia ha intrapreso. (segue) (Com)