Imprese: Ansaldo Energia pubblica il suo primo report di sostenibilità (2)

- Il bilancio mostra valori importanti nell’impegno ambientale: una riduzione significativa dei gas serra, una diminuzione dei prelievi idrici (-20,2 per cento) e dei rifiuti speciali prodotti (-10,5 per cento per ore lavorate in officina) rispetto all’anno precedente. “La straordinarietà dell’anno 2020 ci ha portato a un’approfondita analisi dei nostri processi, delle nostre azioni, del modo di relazionarci con i nostri interlocutori: proprio da questa riflessione, unita a una richiesta globale di attenzione alle tematiche della sostenibilità, abbiamo deciso di realizzare e certificare il primo report, di cui siamo fortemente orgogliosi”, ha commentato Irma Belardi, head of Corporate Hr and Sustainability. “Partendo dai suoi prodotti e dalle sue competenze, Ansaldo Energia ha la possibilità di giocare un ruolo fondamentale nei prossimi anni, favorendo la transizione verso un’economia a elevata efficienza energetica e a basse emissioni di CO2, con l’obiettivo di dare assoluta priorità alle transizioni verdi e digitali”, ha concluso. Il report approfondisce i temi di sviluppo della formazione e della crescita professionale, la digitalizzazione della supply chain e gli investimenti nella comunità. (Com)