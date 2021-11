Covid: Ricciardi, necessaria governance globale, senza localismi e regionalismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare fenomeni come quello pandemico è necessaria una “governance globale, senza localismi e regionalismi”. Lo ha detto il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, intervenendo questa mattina all’evento “L’Italia e l’Europa: il futuro dei sistemi sanitari dopo la pandemia”, organizzato da Fondazione Italia in salute. Per questo è fondamentale il progetto di un “trattato pandemico globale”, che si sta portando in Europa, sebbene “vi siano ancora alcune resistenze”, ha concluso. (Rin)