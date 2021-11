Migranti: sottosegretario Amendola visita frontiera tra Lituania e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario con delega agli Affari esteri Enzo Amendola è in visita alla frontiera tra Lituania e Bielorussia. “Sono a Padvaronys, alla frontiera tra Lituania e Bielorussia. Da luglio più di 4 mila migranti hanno attraversato questo confine”, ha dichiarato il sottosegretario. Amendola ha definito i migranti “persone vulnerabili usate come arma di minaccia ibrida dal regime bielorusso”. “Solidarietà a chi ogni giorno affronta l’emergenza. L’Unione europea deve reagire unita”, ha scritto in un messaggio su Twitter. (Res)