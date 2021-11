© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi informa che nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 novembre, sulla A4 Milano-Brescia, verrà chiusa la stazione di Rovato, in entrata verso Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano, per consentire la rimozione di un cantiere sul cavalcavia di svincolo. Aspi consiglia di utilizzare la stazione di Ospitaletto o di Palazzolo. (Com)