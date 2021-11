Roma: Gualtieri incontra Draghi "confronto positivo, da governo grande attenzione a Capitale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro con il presidente del consiglio, Mario Draghi, è stato "molto positivo, abbiamo affrontato tutti i temi principali che riguardano il futuro e il rilancio di Roma, a partire dal Pnrr. Abbiamo discusso di infrastrutture, mobilità e delle grandi sfide del Giubileo e dell'Expo". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a termine dell'incontro con il premier a Palazzo Chigi. Gualtieri ha spiegato di aver "trovato una grande attenzione e un grande impegno del presidente Draghi per Roma, il governo ha fatto già molto a partire dal miliardo e mezzo stanziato nella legge di bilancio - ha sottolineato il sindaco -. Fino ai fondi per il trasporto rapido di massa. E poi le misure del Pnrr. Io sono davvero molto soddisfatto, ringrazio Draghi per la sua attenzione". (Rer)