Kosovo-Serbia: oggi a Bruxelles nuova tappa del dialogo mediato dall'Ue

- E' in programma per oggi a Bruxelles un nuovo round del dialogo tecnico tra Pristina e Belgrado, rappresentate dai due capi delegazione, il vicepremier kosovaro Besnik Bislimi e il capo della delegazione serba per il Kosovo Petar Petkovic. L'inviato speciale dell'Ue per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Miroslav Lajcak , ha in programma per oggi incontri separati con i due capi negoziatori. L'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ha dichiarato ieri che un incontro politico ai massimi livelli, tra il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Albin Kurti, è necessario entro la fine dell'anno. L'ultimo incontro tra i due leader si è tenuto il 19 luglio, senza produrre alcun risultato positivo. (segue) (Alt)