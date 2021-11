Recovery: Colao, Psn funzionale a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di affidare la gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale (Psn) a Difesa Servizi Spa, società specializzata del ministero della Difesa, è il completamento di un percorso volto a realizzare in sicurezza un’infrastruttura “che consentirà di far fronte ad una situazione grave sul piano della sicurezza delle infrastrutture per la gestione e archiviazione dei dati”. Lo ha detto Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, durante la sua audizione di questa mattina in commissione Bilancio alla Camera dei deputati. “Si tratta di infrastrutture che ormai sono estremamente vulnerabili, vecchie e soggette a diverse forme di minacce cyber: a fronte di ciò, l’obiettivo è la migrazione verso soluzioni cloud di almeno il 75 per cento delle pubbliche amministrazioni italiane entro il 2026”, ha detto. (Rin)