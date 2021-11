© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Centrale della Repubblica Popolare Cinese emetterà un set di 13 monete per inaugurare il 2022, noto nell’oroscopo cinese come anno della tigre. Realizzate sia in oro che in argento, le monete recheranno sul rovescio effigi di tigri, fiori e altri simboli di buon auspicio; avranno inoltre corso legale in tutto il territorio nazionale. (Cip)