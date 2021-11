Covid: Costa, complicate le nuove regole per treni ma serve prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le “regole per i treni”, “si va nella direzione di essere sempre più prudenti in un comparto così delicato come quello dei trasporti”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa intervenendo a “Radio anch’io” su Rai Radio 1. Riferendosi alla nuova ordinanza sui trasporti, il sottosegretario ha spiegato che si tratta di “una misura che può essere complicata nella sua applicazione”, ma che si rende necessaria perché “là c'è maggiore assembramento", ha concluso Costa.(Rin)