Kenya: polizia mette la taglia su tre detenuti evasi "armati e pericolosi"

- Le autorità del Kenya hanno messo una taglia su tre detenuti "armati e pericolosi" fuggiti da una prigione dove erano detenuti con l'accusa di terrorismo. È quanto rende noto la polizia in un comunicato. I tre detenuti sono fuggiti dalla prigione di massima sicurezza di Kamiti, alla periferia della capitale Nairobi, e la polizia offre ora una taglia di 60 milioni di scellini kenioti (535 mila dollari) come ricompensa per le informazioni che portino all'arresto di tutti e tre. I tre evasi - Mohamed Ali Abikar, Musharaf Abdalla e Joseph Juma Odhiambo - sono stati arrestati uno per il suo coinvolgimento nell'attacco all'Università di Garissa del 2 aprile 2015, che causò la morte di oltre 100 studenti; uno in relazione a un fallito attacco al parlamento del Kenya; il terzo per aver reclutato giovani nel gruppo jihadista somalo al Shabaab. Il Kenya in passato ha subito attacchi terroristici pianificati ed eseguiti da militanti di al Shabaab. (Res)