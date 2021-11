Pa: Colao, entro primi giorni del 2022 bando di gara per assegnazione Psn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro i primi giorni del 2022 sarà pubblicato il bando di gara per l’assegnazione del Polo strategico nazionale (Psn). Lo ha detto Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, durante la sua audizione di questa mattina in commissione Bilancio alla Camera dei deputati. “Entro la fine del 2022 procederemo al collaudo dell’infrastruttura, per completare la migrazione dei dati tra la fine del prossimo anno e il 2025”, ha detto. (Rin)