Cina: ministero delle Finanze stanzia 600 milioni di dollari per le energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze della Repubblica Popolare Cinese ha stanziato sussidi alle energie rinnovabili per 3,87 miliardi di yuan (circa 600 milioni di dollari), che sosteranno il settore nell’anno 2022. In particolare, il ministero di Pechino ha previsto un finanziamento di 200 milioni di dollari agli impianti eolici, 300 milioni di dollari all’energia fotovoltaica e 60 milioni dollari per i combustibili a biomassa. (Cip)